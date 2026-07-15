Haberler

Diyarbakır'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Diyarbakır'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Silvan merkez TOKİ bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara Millet Bahçesi'nde 15 Temmuz töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ uyarısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın hayatını adadığı isimden acı haber geldi

AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak

En büyük arzularından birine sonunda kavuştu! Hem de altından
TBMM'de 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi

TBMM'de 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı

Masaj salonunda sır ölüm! 55 yaşındaki muhtar tuvalette bulundu
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Erdoğan'ın duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı