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Minibüsüyle baraj göletine düştü, yara almadan kurtuldu

Minibüsüyle baraj göletine düştü, yara almadan kurtuldu
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde minibüsüyle baraj göletine düşen sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Araç vinçle çıkarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde minibüsüyle baraj göletine düşen sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Altınkum Mahallesi'nde seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu baraj göletine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Minibüs ise vinç yardımıyla göletten çıkartıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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