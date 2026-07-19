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Diyarbakır'da kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Diyarbakır'da kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 93 yaşındaki Ömer Eminoğlu'na kamyon çarptı. Ağır yaralanan Eminoğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonun çarptığı 93 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Eminoğlu'na (93) kamyon çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Eminoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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