Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Silvan- Batman kara yolunda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik polisi ekibi sevk edildi. Kazada yaralan 9 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı