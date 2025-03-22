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Silopi'de Trafik Kazası: Ahiret Tanrıkolu Hayatını Kaybetti

Silopi'de Trafik Kazası: Ahiret Tanrıkolu Hayatını Kaybetti
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde motosiklet sürücüsü Ahiret Tanrıkolu, geçirdiği trafik kazası sonucu 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti ve cenazesi defnedildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Ahiret Tanrıkolu, tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadalesini kaybetti.

12 Mart'ta İpekyolu Habur istikametinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Ahiret Tanrıkolu, şehir içi minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Sevk edildiği Diyarbakır'da yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Tanrıkolu, dün gece vefat etti. Tanrıkolu, cenazesi Silopi'ye getirilerek Ofis Mahallesi mezarlığında dua ve gözyaşları ile defnedildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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