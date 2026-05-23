Şırnak'ta tarihi eser operasyonunda 180 obje ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 180 obje, 1 dedektör ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Silopi'de belirlenen bir ikamet ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 180 adet obje, kaçak kazılarda kullanıldığı düşünülen 1 dedektör ile 2 ruhsatsız tüfek bulundu.

Ele geçirilen materyallere incelenmek üzere el konulurken, olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
