Haberler

Şırnak'ta okul servisi şarampole devrildi: 4'ü öğrenci 5 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencileri taşıyan bir okul servisi şarampole devrildi. Kazada 4 öğrenci ve sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencileri taşıyan okul servisinin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Nevro mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 öğrenci ile servis sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı gözlem altında tutuldukları bildirildi.

Kazanın ardından Silopi Kaymakamı Çağlar Partal hastaneye giderek, yaralı öğrencileri ve sürücüyü ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Partal, hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Partal, "Gürünlü bölgesinde bir okul servis aracımız kazaya karıştı. 4 öğrencimiz ve bir şoförümüz hafif şekilde yaralandı. Şu an hastanede kontrol altındalar. Tüm ailelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden korusun" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

