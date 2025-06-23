Silopi'de Lokantada Çalışan Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Silopi'de Lokantada Çalışan Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir lokantada çalışan Gülizar Yıldız, iş arkadaşı R.K. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir lokantada çalışan Gülizar Yıldız, iş arkadaşı R.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İpekyolu üzerinde faaliyet gösteren bir lokantada meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan R.K. ile Gülizar Yıldız (29 ) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda R.K., eline geçirdiği bıçakla Yıldız'a saldırdı. Ağır yaralanan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli R.K.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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