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Silopi'de Valizde 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Silopi'de Valizde 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir valizdeki 19 parça kıyafete emdirilmiş halde 7 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir valizdeki 19 parça kıyafete emdirilmiş halde 7 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda S.K.M. isimli şüpheliye ait valizde arama yapıldı. Aramada, 19 parça kıyafete emdirilmiş halde toplam 7 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Valilik açıklamasında, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, güvenlik güçlerinin suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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