Silivri Selimpaşa'da askere uğurlama eğlencesinde havaya ateş açıldı

Silivri Selimpaşa'da askere uğurlama eğlencesi yapan şahıslar aracın camından havaya ateş etti, yaşanan anları kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Selimpaşa'da dün akşam saatlerinde bir grup asker uğurlama eğlencesi düzenledi. Eğlence için araçlarla konvoy yapıp trafiği yavaşlatan şahıslar camdan dışarıya art arda ateş etti. Yaşanan anları cep telefonu kamerası ile kaydeden şahıslar sosyal medyadan da paylaştı. Görüntülerde bir şahsın rastgele havaya ateş etmesi yer aldı. - İSTANBUL