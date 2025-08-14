Silivri'deki Anız Yangını Sanayi Çalışanları Tarafından Söndürüldü

Silivri Ortaköy Sanayi Sitesi yakınlarında çıkan anız yangını, fabrika çalışanları tarafından hızlıca müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Silivri'de çıkan anız yangını, sanayi sitesinde çalışanlar tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Silivri'deki Ortaköy Sanayi Sitesi yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını çevrede paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler sanayi bölgesine yaklaşınca fabrika çalışanları ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla yangına müdahale etti. Çalışanlar, alevlerin sanayi bölgesine sıçramasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yaparak yangını tamamen söndürdü. - İSTANBUL

