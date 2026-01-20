Haberler

Silivri'de feci kaza: Araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden Kaan Ö.'nün araçtan çıkarılması uzun sürdü. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 23.30 sıralarında Silivri Semizkumlar Mahallesi Mavi Yelken mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kazada hayatını kaybeden Kaan Ö., çarpışmanın ardından araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucu şahsı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaan Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan iki kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Silivri'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL




