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Silivri'de ters yöne giren otomobil uyarılara rağmen ilerlerken kameraya yansıdı

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İstanbul Silivri'de General İhsan Türkkan Caddesi'nde trafiğin yoğun olduğu saatte bir otomobil ters yöne girdi. Diğer sürücülerin korna uyarılarına aldırış etmeyen sürücü yoluna devam ederken o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Silivri'de trafiğin akış yönünün tersine ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan otomobil kameraya yansıdı.

Olay, Silivri General İhsan Türkkan Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu saatte bir otomobil ters yöne girdi. Ters yönden ilerleyen sürücüyü, diğer sürücüler korna çalarak uyardı. Ancak sürücü, uyarılara aldırış etmeden yoluna devam etti. Trafiği tehlikeye atan otomobilin ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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