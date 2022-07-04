İstanbul'da silahlı kavga! Mermiler hava uçuştu, 10 kişi yaralandı

Saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi Hastane Caddesi'nde alınan bilgiye göre iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

4'Ü AĞIR 10 YARALI

Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, asayiş ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Onlarca mermimin sıkıldığı kavgada, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kavganın çıktığı bölgede ve Silivri Devlet Hastanesi'nde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa