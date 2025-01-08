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Silivri'de Jandarma Aracı Hırsızlıkla Çalındı

Silivri'de Jandarma Aracı Hırsızlıkla Çalındı
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İstanbul'un Silivri ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye aracının çalındığı at çiftliğinde hırsızın çaldığı araçla yaptığı güzergah dron ile görüntülendi. Hırsızın aracın peşinden İstanbul turu yaparak kaçtığı belirlendi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde jandarma aracının çalındığı at çiftliği ve hırsızın çaldığı araçla kullandığı güzergah dron ile görüntülendi.

İstanbul'un Silivri İlçesi'nde hırsızlık ihbarına giden jandarma ekiplerinin devriye aracı, olay yerinde yakaladıkları hırsız tarafından çalınmıştı. Zanlı çalınan jandarma aracıyla İstanbul turu yaptıktan sonra aracı terk ederek firar etmişti. Olayın gerçekleştiği at çiftliği ve hırsızın kullandığı güzergah havadan böyle görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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