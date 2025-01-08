Silivri'de Jandarma Aracı Hırsızlıkla Çalındı

İstanbul'un Silivri ilçesinde jandarma aracının çalındığı at çiftliği ve hırsızın çaldığı araçla kullandığı güzergah dron ile görüntülendi.

İstanbul'un Silivri İlçesi'nde hırsızlık ihbarına giden jandarma ekiplerinin devriye aracı, olay yerinde yakaladıkları hırsız tarafından çalınmıştı. Zanlı çalınan jandarma aracıyla İstanbul turu yaptıktan sonra aracı terk ederek firar etmişti. Olayın gerçekleştiği at çiftliği ve hırsızın kullandığı güzergah havadan böyle görüntülendi. - İSTANBUL