Silivri'de hafif ticari araç 5 metreden aşağı düştü

İstanbul Silivri ilçesi Selimpaşa Limanı'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, 5 metre yüksekten aşağıya düştü. Olayda 2 kişi yaraladı.

Kaza, Silivri ilçesi Selimpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 DU 0711 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç, bir restoranın duvarına çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düştü.

2 kişi araçta sıkıştı

Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale sonucunda sürücü ile yolcuyu araçtan çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

