Haberler

Silivri'de satışa hazır 306 at eti yakalandı

Silivri'de satışa hazır 306 at eti yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Silivri'de jandarma, at etinin piyasaya sürülmesi ihbarı üzerine gerçekleştirdiği operasyonda 306 kilo at eti ele geçirdi ve 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında halk sağlığını tehdit suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Silivri'de at etinin piyasaya sürüleceğinin ihbarını alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, piyasaya at eti sürmeye hazırlanan bir şebeke olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık koordinesinde jandarma ekipleri, Silivri Beyciler Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda piyasa değeri 150 bin TL olan 306 kilo satışa hazır at eti ele geçirilirken, Durmuş S., Nedim B. ve İbrahim A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, "halk sağlığını tehdit" suçlaması ile soruşturma başlattı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği, yarın adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

