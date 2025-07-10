Silivri'de Arazi Yangını: Kadın Hayatını Kaybetti

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Silivri'de bir arazide çıkan yangında, çöpleri yakmak isteyen kadın kontrolsüz büyüyen alevlerin ortasında kalarak hayatını kaybetti. Olay sonrası eşi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Silivri'de dün bir kadının hayatını kaybettiği arazi yangınında yeni detaylar ortaya çıktı. Kadının kocasıyla birlikte arsalarındaki çöpleri ve otları yakmak istediği, alevlerin kontrolsüz büyüdüğü dumandan etkilenen kadının yere düşüp alevlerin arasında kalarak öldüğü ileri sürüldü. Olay sonrası koca ise gözaltına alınırken çok yönlü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün Silivri ilçesi Balaban Mahallesi'nde yaşandı. Geniş arazide ot yangını ihbarı alan ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın söndürülürken çıkış nedenini araştıran ekipler, yangının başladığı yerdeki arsanın sahibi B.M. ile konuştu. B.M. İlk ifadesinde yangının karısı Lalizer Mert(62) ile çöpleri ve otları toplayıp yakarken kontrolsüz büyüdüğünü kendisinin kaçtığını karısının ise kaçarken takılıp düştüğünü iddia etti. Dumandan etkilenen B.M. gözaltına alınırken, karısının cansız bedeni ise olay yerinde yapılan inceleme sonrasında bulundu. Olayı çok yönlü incelemeye alan jandarma ekipleri Lalizer Mert'in cenazesini Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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