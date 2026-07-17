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Silivri'de sokak köpeklerinin üzerine araç süren şahıs tutuklandı

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Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde sokak köpeklerinin üzerine aracını süren A.K. (61), bir hayvanın ölümüne neden oldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, 'hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silivri'de sokak köpeklerinin üzerine aracını süren ve bir hayvanın ölümüne neden olan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde, A.K. (61) isimli şahıs aracıyla seyir halinde ilerlediği sırada yolda bulunan sokak köpeklerinin üzerine otomobilini sürdü, bir hayvan telef oldu. O anlar mahallede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına ve sokağın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis ekiplerince şüpheli A.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından 'hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçu kapsamında, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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