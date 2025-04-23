Silivri Açıklarında Meydana Gelen Depremde Bina Duvarları Yıkıldı
Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da bir binanın apartman boşluğundaki duvarların yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sakinler durumu değerlendiriyor.
Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da bir binanın duvarlarının yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Marmara Denizi Silivri açıklarındaki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da bulunan 5 katlı binanın apartman boşluğundaki duvarları yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olayı anlatan site sakinlerinden Emin Can Yaray, "Evimde burada 5'inci katta. Binalarımız da eski" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa