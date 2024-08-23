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Silifke'de Kasten Orman Yangını Çıkaran 2 Kişi Tutuklandı

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Mersin'in Silifke ilçesinde kasten orman yangını çıkardıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın bölgelerinden geçen şahısları güvenlik kameralarıyla tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler suçlarını itiraf etti ve mahkemeye sevk edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde kasten orman yangını çıkardıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde 4 ayrı noktada arka arkaya yükselen dumanlar üzerine bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yangın güzergahında bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, motosiklet ile yangın bölgelerinden geçen 2 şahsın kimliğini tespit eden jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheli şahısları saklandıkları adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, suçlarını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Operasyon Jandarma 3-sayfa Silifke mersin Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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