Şile Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü
Güncelleme:
Şile Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin ormanlık alana uçması sonucunda Yelda Karaduman (40) hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri tamamlamasının ardından, hurdaya dönen araç, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. O anlar havadan görüntülendi.

Kazada hayatını kaybeden Karaduman'ın öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi. - İSTANBUL

