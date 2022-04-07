Boşanmak isteyen eşini kiralık araçla götürdüğü yerde 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Sancaktepe'de bir markette çalıştıkları öğrenilen Gözde ve Mustafa Çelen çifti boşanma aşamasıydı. Mustafa Çelen konuşmak amacıyla eşini kiraladığı otomobille Şile'ye getirdi. Şile Vadi Plajı yolu üzerinde otomobilde bulunan çift tartışmaya başladı.

EŞİNİ 9 YERİNDEN BIÇAKLADI

Mustafa Çelen eşini 9 yerinden bıçakladı. Çelen jandarmayı arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Mustafa Çelen'i gözaltına alırken, 112 ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

İncelemelerin ardından Gözde Çelen'in cenazesi Şile Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Çiftin 10 ve 8 yaşında iki çocuğu olduğu öğrenildi.