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Şile'de boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı ilk yardım personeli kurtardı

Şile'de boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı ilk yardım personeli kurtardı
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Şile Akçakese Plajı'nda denizde boğulma tehlikesi geçiren 5-6 yaşlarındaki kız çocuğu, plajdaki ilk yardım personelinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Şile'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 5-6 yaşlarındaki kız çocuğu, plajda görevli ilk yardım personelinin zamanında yaptığı müdahaleyle hayata döndürüldü.

Şile Akçakese Plajı'nda denizde boğulma tehlikesi geçiren küçük bir çocuk, ilk yardım personelinin kritik müdahalesiyle ölümden döndü. Edinilen bilgilere göre, Akçakese Plajı'nda denize giren 5-6 yaşlarındaki bir kız çocuğu bir süre sonra gözden kaybolarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden plajda görevli ilk yardım personelinin hızla harekete geçmesiyle birlikte küçük kız sudan çıkarılarak hayata döndürüldü. Plajda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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