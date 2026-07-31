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Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş cezayla aranan şahıs yakalandı

Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş cezayla aranan şahıs yakalandı
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Gaziantep’te silahlı yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te silahlı yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te, İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Oğuzeli ilçesindeki çalışmalar neticesinde, silahla yağma suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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