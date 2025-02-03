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Silahlı Yağma Suçundan 9 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Silahlı Yağma Suçundan 9 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, silahla yağma suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U. polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadele kapsamında denetimlerin süreceğini belirtti.

Silahla yağma suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Şubat 2025 tarihinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, silahla yağma suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan S.U., cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, suç ve suçlularla mücadele kapsamında denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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