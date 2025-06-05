Silahlı Yağma Suçundan 11 Yıl 11 Ay Cezalı Şahıs Yakalandı
Samsun'un Kavak ilçesinde, geceleyin silahlı yağma suçundan 11 yıl 11 ay 3 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Silahlı yağma suçundan 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
SAMSUN - Samsun'da geceleyin silahlı yağma suçundan 11 yıl 11 ay 3 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesinde Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, hakkında "Geceleyin silahla yağma" suçundan 11 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. yakalandı. Gözaltına alınan Ö.A., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa