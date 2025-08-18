Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 14 Gözaltı, 10 Tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonde gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 2 avukatın da bulunduğu 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 5 ilde düzenlenen operasyonda aralarında şüpheli Yılmaz'da bulunduğu 14 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sek edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 3 şüpheli yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL