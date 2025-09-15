Silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi Sadık Eliyeşil Ortaokulu yanındaki trafiğe kapalı alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolda yürüyen Y.A.(52), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Y.A, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN