Silahlı Kavga: Yaşlı Kadın Yaralandı

Silahlı Kavga: Yaşlı Kadın Yaralandı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen 59 yaşındaki Kudret Yüksel ayaklarından vuruldu. Olay anında panik yaşanırken, Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, şüpheliler gözaltına alındı.

Silahlı kavganın ortasında kalan yaşlı kadın ayaklarından yaralandı

ANKARA - Ankara'da husumetli iki kişinin arasında çıkan silahlı kavgada ayaklarından vurulan yaşlı kadın yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarından husumet bulunan Mert Ali Y. ile Emre Ç. ilçede yer alan bir parkta buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine Mert Ali Y., yanında getirdiği silahla Emre Ç.'ye ateş etti. Ateşlenen silahtan çıkan kurşunlardan birkaçı o sırada yoldan geçen 59 yaşındaki Kudret Yüksel'in ayaklarına isabet etti.

Yakalanarak gözaltına alındılar

Yaşlı kadının yaralanmasına rağmen etrafa ateş etmeye devam eden Mert Ali Y. ile olaydan yara almadan kurtulan Emre Ç., polis ekiplerince suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Kudret Yüksel ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kurşunların isabet ettiği bazı araçlarda ve işyerlerinde de maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

"Vurulan kadının ayağı kötü haldeydi"

Olayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Ahmet Can Şenol: "Yolda giderken arkamdan iki kişinin geldiğini gördüm. Birisi silah çıkardı ve ateş etmeye başladı. Çıkan kurşun oradaki bir kadının ayağına isabet etti. Herkes panikleyerek bir yerlere kaçtı. Silahlı kişi ateş etmeye devam ederken diğeri de başka bir tarafa koşuyordu. O iki kişi arasında tartışma yaşanmış. Alacak verecek meselesi nedeniyle kavga ettikleri söyleniyor. Vurulan kadının ayağı kötü haldeydi. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri geldi. Polisler iki şahsa da müdahale etti. Vurulan kadını da ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
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