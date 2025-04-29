Silahla Oynayan Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde oynadıkları silahın ateş alması sonucu 2 kadeşten biri vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu Ayat L. (11) ve ablası (13) evde buldukları silahla oynamaya başladı. Silahla oynadıkları sırada Ayat L.'nin ablasının elindeki silah ateş aldı. Kafasından vurulan Ayat L. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. Çocuğun cenazesinin Tokluoğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi. - ANKARA