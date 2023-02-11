'Sıla' belirliyor ekipler yoğunlaşıyor Malatya kent merkezi Hayat Sitesi'nde depremden dolayı çöken binalarda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

'Sıla' belirliyor ekipler yoğunlaşıyor

MALATYA - Malatya kent merkezi Hayat Sitesi'nde depremden dolayı çöken binalarda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. TSK İnsani Yardım Tugayı Arama Kurtarma Taburu'nda yer alan Sıla isimli eğitimli köpek yeri belirliyor, ekipler o bölgeye yoğunlaşıyor.

Malatya kent merkezi Hayat Sitesi'nde depremden dolayı çöken binalarda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. TSK İnsani Yardım Tugayı Arama Kurtarma Taburu'nda yer alan Sıla isimli eğitimli köpekte çalışmalarda değerlendiriliyor. Yedi yıldır benzer olaylarda 10'dan fazla can kurtaran arama-kurtarma köpeği Sıla belirli aralıklarla gezdirildiği enkaz üzerinde bir noktaya odaklanırken, ekipler ise hemen bölgeye yoğunlaşarak arama-kurtarma çalışmalarına hız verdi.

Çin'den gelen yaklaşık 25 kişilik arama kurtarma ekininde görev yaptığı çalışmaları takip eden çok sayıda vatandaş ise enkaz bölgesinde yaktıkları ateşlerle gelecek umutlu bir haberi bekliyor.