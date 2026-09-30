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Siirt Üniversitesi yakınındaki kafede yangın çıktı; can kaybı yaşanmadı

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Siirt Üniversitesi yakınındaki kafede yangın çıktı; can kaybı yaşanmadı
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Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi yakınlarındaki kafede sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Kafe kullanılamaz hale gelirken can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi yakınlarında bulunan bir kafede sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında kafe kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi yakınlarında faaliyet gösteren bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kafeden yükselen yoğun dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kafe tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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