Zihinsel engelli genç bıçakla vatandaşlara saldırdı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, zihinsel engelli genç, elindeki bıçakla parktaki vatandaşlara saldırdı. Polis ekipleri genci gözaltına aldı.
BIÇAKLA VATANDAŞLARA SALDIRDI
Edinilen bilgilere göre, olay 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. A.E. (25) isimli zihinsel engelli genç, elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara saldırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri tarafından A.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa