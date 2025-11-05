Zihinsel engelli genç bıçakla vatandaşlara saldırdı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde zihinsel engelli bir genç, elindeki bıçakla vatandaşlara saldırdı.

BIÇAKLA VATANDAŞLARA SALDIRDI

Edinilen bilgilere göre, olay 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. A.E. (25) isimli zihinsel engelli genç, elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara saldırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından A.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.