Haberler

Siirt'te Zarova Çayı'na Giren Genç Boğuldu

Siirt'te Zarova Çayı'na Giren Genç Boğuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Eruh ilçesinde 17 yaşındaki Veysel Kaçar, arkadaşlarıyla birlikte girdiği Zarova Çayı'nda akıntıya kapılarak boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Zarova Çayı'na giren 17 yaşındaki Veysel Kaçar boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesinde Zarova Çayı'na giren 3 arkadaştan biri olan Veysel Kaçar, akıntıya kapılarak kayalıklara sıkıştı. Durumu fark eden çevredekiler, olayı 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Veysel Kaçar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaçar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

PTT ve HGS sistemleri üzerinden dolandırıcılık! MİT geçit vermedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay

Rumlardan büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay
Nepal'de şiddetli yağışlar 47 can aldı

Şiddetli yağışlar can aldı: 47 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.