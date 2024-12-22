Siirt'te yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

SİİRT - Siirt'te yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda, minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Siirt Kurtalan yolu Kayabağlar yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 ABE 204 plakalı transit minibüs ile 34 LSS 14 plakalı yolcu otobüsü yoğun sis nedeniyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.