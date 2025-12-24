Haberler

Uyuşturucu kullananların tahlillerini değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uyuşturucu tahlil sonuçlarını para karşılığında değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişiden 8'i sağlık çalışanı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uyuşturucu kullanan şahısların tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8'i sağlık çalışanı 30 şüpheli, hastane kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Siirt'te Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında 'temiz' olarak değiştirildiği iddiasıyla 8'i sağlık çalışanı 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için önce hastaneye, daha sonra adliyeye sevk edildi. - SİİRT

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

