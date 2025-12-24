Uyuşturucu kullananların tahlillerini değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uyuşturucu kullanan şahısların tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8'i sağlık çalışanı 30 şüpheli, hastane kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Siirt'te Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında 'temiz' olarak değiştirildiği iddiasıyla 8'i sağlık çalışanı 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için önce hastaneye, daha sonra adliyeye sevk edildi. - SİİRT