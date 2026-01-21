Haberler

Siirt'te kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kurtalan ilçesinde bir hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araç ve kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesinde kamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
