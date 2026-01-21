Siirt'te kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araç ve kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesinde kamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SİİRT