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Siirt'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtalan Batman karayolunda, Mağrip köyü mevkiinde gerçekleşti. 56 AAF 119 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu 2 kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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