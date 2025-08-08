Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak takla attı. Olayda hafif yaralanan sürücü tedavi altına alındı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 27 L 5636 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Kara, Kurtalan Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tedavi edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

