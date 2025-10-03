Haberler

Siirt'te Tır Devrildi: Sürücü Kaza Sonrası İyi

Siirt-Şirvan kara yolunda bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, sürücünün sağlık durumu iyi, araçta maddi hasar oluştu.

Siirt'te viraj alamayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Şirvan kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 ES 865 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
