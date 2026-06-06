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Siirt-Eruh karayolunda kontrolden çıkan tır devrildi: Sürücü ağır yaralandı

Siirt-Eruh karayolunda kontrolden çıkan tır devrildi: Sürücü ağır yaralandı
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Siirt-Eruh karayolunda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Siirt-Eruh karayolunda kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt-Eruh karayolu Kum santrali yakınlarında, Reşit Ö. (60) idaresindeki 07 ARP 784 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, 112 acil sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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