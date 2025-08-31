Siirt'te Tarım Aracı Devrildi: 1 Yaralı

Siirt'te Tarım Aracı Devrildi: 1 Yaralı
Siirt'in Tillo ilçesinde meydana gelen kazada, tarım aracı patpatın şarampole devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Taşbalta köyü yolunda tarım aracı olarak kullanılan patpatın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Taşbalta köyü yolunda meydana geldi. Kazada, tarım aracı patpat kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayda aracın sürücüsü Ömer Alevli hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alevli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

