Siirt'te hafif ticari takla attı: 1 ağır yaralı

Siirt'te hafif ticari aracın takla attığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Siirt-Şırnak karayolunda meydana geldi. A.K. idaresindeki 40 ABM 220 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, kolluk kuvvetleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SİİRT