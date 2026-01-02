Haberler

Siirt'te DEAŞ Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı

Siirt'te DEAŞ Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te, sosyal medyadan şehitleri aşağılayıcı ifadeler kullanan ve terör örgütü DEAŞ propagandası yapan şahıs, operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı.

Siirt'te, sosyal medyadan şehitleri aşağılayıcı ifadeler kullanan ve terör örgütü DEAŞ propagandası yapan şahıs, operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinde, 29 Aralık 2025 tarihinde Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon ile terör örgütünü övücü ve destekleyici, şehit olan polisleri aşağılayıcı metinler yazarak sosyal medyada paylaştığı tespit edilen S.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Adım adım mutlu son! Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden

Görüşmeler başlıyor! Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden
Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon

Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon