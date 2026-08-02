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Siirt’te silahlı kavga: 1 yaralı

Siirt’te silahlı kavga: 1 yaralı
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Siirt kent merkezindeki Helvacılar Çarşısı’nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Siirt kent merkezindeki Helvacılar Çarşısı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kolundan vurulan 1 kişi, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla özel araçla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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