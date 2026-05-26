Siirt'te kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü, yardıma koşan vatandaşlara 'Arabam gitti' diyerek tepki verdi.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, mesire alanı yakınlarında şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulan sürücünün, kendisine yardıma koşan vatandaşlara "Arabam gitti" diye karşılık vermesi dikkat çekti.

Kaza, Siirt İl Özel İdaresi mesire alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole uçtu. Taklalar atan otomobil adeta hurda yığınına döndü. Kazayı görenler, durumu hemen sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. Şarampole yuvarlanan araçta tek başına bulunan sürücü, kazanın ardından kendi imkanlarıyla otomobilden dışarı çıkmayı başardı.

"İyi misin" sorusuna "Arabam gitti" cevabı

Kazanın ardından olay yerine yardıma koşan vatandaşlar ile sürücü arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Çevredekilerin panikle "İyi misin" diye sorduğu sürücü, burnu bile kanamadan atlattığı kazanın şokuyla lüks aracına üzülerek "Arabam gitti" diye cevap verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
