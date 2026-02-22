Haberler

Siirt'te silahla oynayan kişi kazara kendini vurdu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde saman presleme sırasında yanında bulunan silahla oynayan bir işçi kazara kendini vurdu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde saman presleme sırasında yanında silah bulunduran kişi kazara kendini vurdu.

İddiaya göre, Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde saman presleyip kamyona yükleme işi yapan işçilerden biri, yanında bulunan silahla oynadığı sırada kazara kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
