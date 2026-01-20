Haberler

Siirt'te otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Siirt'te otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Kurtalan ilçesi Kervan Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Danimarkalı siyasetçi Vistisen'den Trump'a: Defolun gidin

Bu sefer Trump kürsüden küfrü yedi