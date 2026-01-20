Siirt'te otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Kurtalan ilçesi Kervan Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
