Siirt'te otomobilde 31 kilo metamfetamin ele geçirildi: 4 tutuklama

Siirt'te durdurulan otomobilde 31 kilo metamfetamin ele geçirildi, olaya ilişkin 4 kişi tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Baykan Şehit Bünyamin Torgut narkotik polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 31 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile alakalı D.E, E.E, E.A ve M.Ş.E isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT

